Un balzo in avanti sul Campo Marzio

Stasera il Consiglio comunale di Lugano ha dato il via libera alla prosecuzione dello sviluppo del polo turistico-congressuale, per cui serviranno degli investitori privati.

Investitori, se ci siete, battete un colpo. Stasera il Consiglio comunale di Lugano ha dato il via libera con una maggioranza amplissima alla prosecuzione dell’iter che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo polo turistico-congressuale del Campo Marzio, sui terreni attualmente occupati dal Centro Esposizioni.

Tuttavia dal Consiglio comunale sono arrivate diverse critiche sulla proposta municipale, ritenuta lacunosa in vari punti, motivo per cui anche questa sera sono stati votati degli emendamenti su come dovrà essere sviluppato il partenariato tra settore pubblico e privato (PPP) per finanziare il polo.