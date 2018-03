Un nuovo castello alla Swissminiatur

Il castello di Rapperswil ha anche lui ora il suo posto all'interno della Svizzera in Miniatura di Meline. Swissminiatur ha inaugurato oggi il nuovo modello ed è spesso alla ricerca di nuovi soggetti da esporre e ogni anno vengono inseriti nel parco un paio di nuovi modelli, cercando di favorire i cantoni che non vi sono ancora oppure che sono poco rappresentati.

Dopo quasi 60 anni dall’inaugurazione del circo nazionale Knie, quest’anno il parco museo Swissminiatur ospita un altro modello di questa città. Grazie all’interesse di questa città e la ottima collaborazione con Simon Elsener, direttore dell’ente turistico del lago di Zurigo, e di tutte le persone che hanno collaborato con lui, oggi Swissminiatur ha la possibilità di mostrare ai suoi visitatori un’altra perla degli edifici più importanti della Svizzera: un castello con una lunga storia, per cui vale veramente la pena andare sul posto e vederlo al naturale. La sua posizione e l’ambiente che lo circonda, fanno si che questo oggetto sia un must per coloro che vogliono conoscere e visitare la Svizzera.

Swissminiatur è particolarmente felice di questo progetto con la città di Rapperswil, per l’opportunità di una futura collaborazione anche tra la regione del lago di Lugano e la regione del lago di Zurigo, infatti in questo periodo si assiste ad una mutazione del turismo che è stato prevalentemente europeo ed ora è sempre più aperto ai mercati extraeuropei. La regione del lago di Zurigo e il Ticino con la Lombardia, hanno un’alta concentrazione di pubblico, questo fattore dovrebbe indurre ad una più stretta collaborazione tra questi due poli per favorire sempre di più un maggior numero di visitatori. Il Ticino avrebbe così la possibilità di prendere esempio dagli Enti Turistici della regione di Zurigo che in pochi anni si è imposta tra le principali destinazioni dei mercati emergenti. Swissminiatur vi aspetta numerosi per vedere questo castello che ha richiesto circa 1700 ore di lavoro artigianale. La direzione e i suoi collaboratori sono molto soddisfatti dell’operato svolto e aspettano il vostro parere.

(Red)