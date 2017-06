Un ponte tibetano in Val Colla

È un'idea che guarda in alto, molto in alto, quella lanciata ieri, mercoledì, per la realizzazione di un ponte tibetano di 680 metri (180 d'altezza) nella Val Colla, con cui unire le località di Treciò e Insone, che diventerebbero i due capi della struttura più lunga d’Europa di questo genere. A farsene promotore è un comitato guidato dal rappresentante del patriziato Alberto Rossini, il quale ha spiegato che «stiamo per partire con lo studio di fattibilità, dopo aver informato il Dipartimento del Territorio e il Municipio di Lugano, dai quali sono già arrivati dei commenti positivi.

Lo studio di fattibilità sarà pagato dal comitato promotore». Comitato che può vantare la presenza anche di Gianmaria Frapolli, Enrico Rossini, Luca Maiocchi, Giovanni Stucchi e, in particolare, dell’ex sindaco di Lugano Giorgio Giudici. L’obiettivo del comitato è di terminare lo studio di fattibilità entro dicembre, in modo da poter partire in quarta con la ricerca dei finanziamenti, dato che uno degli auspici del comitato è quello di non dover chiedere un obolo per l’attraversamento del ponte. Inoltre, è stato sostenuto, la struttura non si presenta come un manufatto assai impattante sull’ambiente, ragione per cui ci si augura che l’iter burocratico per le autorizzazioni possa essere abbastanza celere.

(GPA)