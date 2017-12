Un tuffo ghiacciato nel Ceresio

In una cinquantina si sono gettati nelle acque a Paradiso per il tradizionale bagno post-natalizio. Temperatura dell'acqua a 6 gradi

Una cinquantina abbondante di partecipanti ha sfidato il freddo del giorno di Santo Stefano per partecipare oggi alla tradizionale nuotata del 26 dicembre a Paradiso. Poche bracciate per percorrere una trentina di metri, ma ci voleva proprio un bel coraggio per affrontare le gelide acque del Ceresio: la loro temperatura si aggirava sui 6 gradi, uno in più dell'aria esterna.