Una vita dedicata alla scuola

Una vita trascorsa a scuola al servizio degli alunni. Negli scorsi giorni il Municipio di Savosa ha ricevuto la maestra Sandra Piccioli che, con la conclusione dell’anno scolastico, ha terminato l’attività dopo ben 41 anni trascorsi in qualità di docente nella scuola dell’infanzia presso il Comune sin dal 1976. In un’atmosfera familiare il sindaco, Raffaele Schaerer, ha dato il benvenuto dell’Esecutivo esprimendo un sentito elogio per la passione ed il costante lavoro quotidiano della docente.

Il capo dicastero, Ivo Foletti, ha ringraziato la maestra in particolare in qualità di genitore e da parte delle numerosissime famiglie i cui bimbi sono stati accompagnati in questi quattro decenni. Bimbi ora divenuti adulti, impegnati per il bene della nostra società. La docente ha anche ricevuto in omaggio un orologio a muro, con dedica e stemma del Comune, e un buono viaggio.

Visibilmente commossa per le belle parole espresse, abbiamo scambiato due chiacchiere con la maestra Sandra Piccioli chiedendole cosa hanno rappresentato tutti questi anni di lavoro a scuola: «Ho iniziato all’età di 19 anni e ho concluso quest’anno. Nella mia lunga attività ho potuto constatare il cambiamento vissuto dalla scuola come istituzione, le evoluzioni e le innovazioni apportate, certamente positive, a livello di programmazione e didattica. Anche gli alunni sono molto cambiati, evidentemente seguendo quello che è un normale percorso evolutivo».

Abbiamo chiesto se ha mantenuto rapporti con qualcuno dei suoi tanti alunni e cosa farà adesso dopo la fine dell’insegnamento: «Sono rimasta in contatto con alcuni allievi che, tra l’altro, hanno avuto una brillante carriera. Riguardo al mio futuro certamente non mi separerò del tutto dalla scuola, ma sto cercando di organizzare le mie giornate e realizzare alcuni progetti. Certo la mancanza si farà sentire anche perché credo che questo sia un lavoro dove occorre passione, entusiasmo e, perché no, una sorta di “vocazione” che mi ha permesso di svolgere con serenità ed entusiasmo la mia attività per tutti questi anni».

(MIRA)