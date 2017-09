Uomo derubato a Lamone, ladri in fuga

La Polizia cantonale comunica che ieri poco prima 15.45, un 67enne domiciliato nel Luganese ha subito una rapina a Lamone in zona parcheggi FFS. L'uomo che poco prima aveva prelevato dallo sportello di una banca e si apprestava a raggiungere la sua auto, è stato avvicinato da due individui che spintonandolo a terra gli hanno intimato di non muoversi. Uno dei due malviventi, in questo frangente, gli ha sottratto il marsupio contenente il denaro prelevato. I due sono poi fuggiti a piedi. Le ricerche, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Non si lamentano feriti.

I connotati del rapinatore sono i seguenti:

2 uomini età circa 25/30 anni, altezza 160/170 cm, corporatura snella, capelli nascosti dal cappuccio della felpa, carnagione olivastra, vestivano con jeans scuri e una felpa nera. Uno dei due individui aveva la barba incolta.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti in zona o hanno assistito alla scena sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

(Red)