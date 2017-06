Valle della Tresa verso l'aggregazione

Nella seduta settimanale il Consiglio di Stato ha approvato l’istanza di aggregazione inoltrata dai Municipi di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa e ha istituito la Commissione di studio incaricata di elaborare il progetto aggregativo. Dando seguito all’istanza di aggregazione sottoscritta il 15 maggio dai quattro Municipi il Consiglio di Stato ha nominato l’apposita Commissione di studio che allestirà lo studio di aggregazione del comprensorio ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Il Governo valuta positivamente l’iniziativa promossa dai quattro Comuni in vista di un consolidamento istituzionale, ritenuta la vocazione territoriale del comparto della Valle della Tresa e le numerose interrelazioni già oggi esistenti al suo interno. Come già anticipato dalle pagine del GdP, la proposta si inserisce peraltro in modo coerente nel comprensorio Malcantone Ovest definito nel progetto di Piano cantonale delle aggregazioni.

La Commissione di studio, i cui rappresentanti sono stati designati dai rispettivi Municipi, è composta dai quattro sindaci, Margherita Manzini per Croglio (supplente Roberto Ghiazza, Vice Sindaco), Piero Marchesi per Monteggio (supplente Mauro Zoccatelli, Municipale), Daniel Buser per Ponte Tresa (supplente Rinaldo Marchesi, Vice Sindaco) e Sergio Antonietti (supplente Rinaldo Marchesi, Vice Sindaco) per il Comune di Sessa.

I Comuni hanno concordato tra loro che il coordinamento dei lavori venga assunto dal Comune di Monteggio. La Commissione potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni e costituire gruppi di lavoro su temi specifici. Il contatto con il Dipartimento delle istituzioni verrà assicurato dalla Sezione degli enti locali.

La Commissione è stata invitata a presentare il proprio rapporto al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2017.

(Red)