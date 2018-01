Vanno a Losanna gli hangar dell'aeroporto

Dopo averlo evocato, dopo averlo “minacciato” e dopo averlo promesso, Dario Kessel lo ha fatto: l’altra sera sul suo profilo facebook ha annunciato di aver inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro il progetto della Città di Lugano di costruire alcuni hangar a Lugano Airport.

L’imprenditore ed esperto di aviazione, attivo da anni allo scalo di Agno e proprietario di parte dei terreni su cui ha messo gli occhi la Città in vista del rilancio aeroportuale che ha in mente, ha quindi mantenuto la promessa.

Dopo aver superato lo scoglio del “no” di alcuni Comuni malcantonesi (Agno in primis), dopo aver superato lo scoglio dello scetticismo di parte della politica luganese, questo progetto approda quindi a Losanna con i rischi del caso: in effetti, la questione potrebbe protrarsi nel tempo, il che non farebbe certamente il gioco di Municipio, SA e affini.