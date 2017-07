Viene tamponato e investe un pedone

Un incidente della circolazione è avvenuto giovedì pomeriggio, attorno alle 13:30, a Mezzovico, sulla strada Cantonale all’altezza della rotonda del campeggio. Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente di una Nissan immatricolata in Ticino si è fermato per lasciare passare un pedone sulle strisce pedonali. Il veicolo è stato tamponato da un’Audi, anch’essa immatricolata in Ticino, il quale conducente non si era accorto dell’auto ferma davanti a lui. A causa del impatto la Nissan ha urtato il pedone travolgendolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure la ferito in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le ferite riportate non dovrebbero essere gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)