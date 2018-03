Viscardi lascia la presidenza PLR

Spaccature e dissidi. Si è arrivati con questi presupposti all’assemblea dei delegati della Sezione PLR di Lugano, che si è tenuta questa sera al Palazzo dei Congressi. E non sono mancati i colpi di scena. Nel mirino, se così possiamo dire, la presidente sezionale Giovanna Viscardi, già oggetto di critiche nei giorni precedenti.

La parola è poi passata subito a lei. Molto emozionata, davanti a una sala gremita, ha precisato: “Prendere posizione non vuol dire patteggiare, ma tendere l’orecchio alla società, e assumersi le proprie responsabilità, come diceva Norberto Bobbio. Le critiche piovutemi addosso mi sono risultate assurde. Hanno creato un effetto perverso. Con ciò non intendo dire che la mia attività di presidente sia stata scevra di errori. Mi si darà atto che il comportamento di chi vuole avere un suo vantaggio, ledendo qualcun altro, non è comprensibile. Vari sono stati i tentativi di portare tutti alla ragionevolezza... Inutili. Da qui la mia rinuncia alla carica di presidente”.

Parole che fanno seguito, lo ricordiamo, al terremoto che si è scatenato dopo il voto di dicembre in Consiglio comunale sull'abbassamento del moltiplicatore, appoggiato dal gruppo liberale radicale con l’astensione proprio della presidente. E con lei saluta l'Ufficio presidenziale.

(MABO)