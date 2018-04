Walking Lugano ha fatto il botto

Oltre 2.000 iscritti, grande successo per il nuovo percorso da Agno attraverso Muzzano, Montagnola e Sorengo di ben 15 km e sempre ottima la partecipazione al Brè City Trail.

Finalmente, dopo varie edizioni caratterizzate da pioggia e freddo, stamattina, seppure sotto un cielo inizialmente grigio, Raiffeisen Walking Lugano ha conosciuto la sua edizione record. "Già da gennaio - sostiene Roberto Schneider, Presidente dell'evento - si è visto un interesse decisamente superiore agli altri anni, confermato da ondate di iscrizioni anche sul posto, al punto che abbiamo finito pettorali e le magliette, una cosa mai vista". Oltre 220 i volontari di una quindicina di associazione sportive si sono spesi sui vari percorsi per assistere i partecipanti con amministrazione, pattugliamento dei percorsi e punti ristoro. Alle rispettive associazione sarà distribuito l''utile della manifestazione. Non accenna a diminuire il successo di partecipazione del Bré City trail, introdotto al Raiffeisen Walking Lugano alcuni anni fa. Si tratta di un trail competitivo di 18,7 km per gli amanti della corsa e della camminata veloce. Anche il Giornale del Popolo è mediapartner dell'evento ed è stato presente con il suo stand.