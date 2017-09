"AGIRE" per davvero per le start-up chiassesi

di Andrea Finessi

Il Municipio, il proprietario dell’immobile, chi ha avviato le start-up e, in parte, anche la Fondazione AGIRE, hanno letteralmente unito le forze per salvare quanto creato a Chiasso con il Tecnopolo, piccolo punto di riferimento per le start-up digitali che la cittadina sta attirando. Ognuno farà infatti la sua parte per preservare la “struttura” che, anche se ufficialmente non sarà più della Fondazione AGIRE, la stessa manterrà un legame con le start-up dal punto di vista dei servizi, garantendo il riferimento della sede di Manno e lasciando anche alle piccole imprese quella dotazione di strumentazione e arredo necessario a lavorare. Un piccolo aiuto concreto, dimostrazione di buona volontà da parte del Cantone e della stessa Fondazione. Fondamentale il contributo delle altre parti in causa, dove il Municipio, contattato dalle start-up che hanno espresso la volontà di restare a Chiasso, ha deciso di sedersi al tavolo con il Cantone e i proprietari dello stabile per trovare una soluzione.