Ambiente e personale, la prima cura

di Andrea Finessi

Possono le cure e le attenzioni del personale, l’ambiente in cui si vive e le terapie che vanno a toccare i ricordi e le sensazioni della mente dell’anziano, andare a sostituire i farmaci nella presa in carico dei pazienti con deficit cognitivo? Quella della Fondazione Tusculum è più che una scommessa, è una certezza sulla base di studi scientifici internazionali nell’uso delle terapie non farmacologiche. La giornata di venerdì scorso è stata occasione, per la stampa e gli interessati, di approfondire questo innovativo approccio che verrà adottato all’interno della Domus Hyperion, la cui apertura, dopo i ritardi dovuti a diversi ricorsi sui concorsi d’appalto, è stata posticipata a giugno 2018, ha spiegato il presidente della fondazione, Raffaele Cereghetti, affiancato dal direttore don Emilio Devrel, dal direttore sanitario Marco Ferrera, dal dottor Ivo Cilesi, esperto di terapie non farmacologiche, e da Gianpaolo Bucchioni, curatore dell’ambiente del nuovo padiglione.

Cosa sono le terapie non farmacologiche? Le novità della Domus Hyperion, di cui abbiamo già dato in passato qualche anticipazione sul GdP, rappresentano un unicum a livello svizzero e sono il frutto di anni di studi e osservazioni, ma anche una scelta basata su una presa in carico in cui si mette sempre al centro la persona e non la malattia, è stato sottolineato. Ciò significa cercare di sostenere sempre l’autonomia della persona, facilitandogli le azioni, senza sostituirsi, ma incoraggiando gli individui a compiere attività di vita quotidiana, evitando così una perdita precoce della capacità di svolgere queste azioni. Questo richiede un’équipe altamente formata e preparata, hanno spiegato Cilesi e Ferrera, affinché una volta individuate le necessità personali, si possa assumere la prospettiva di questa persona e creare un ambiente sociale supportivo ad hoc.

«Per noi il settore infermieristico, forse più che quello medico, assume così un valore cruciale – ha spiegato il direttore sanitario - perché ci permette di attuare un piano personalizzato per ogni ospite. Le prime cure infatti sono il personale e l’ambiente, perché il personale sarà autonomo nel decidere se dare un farmaco o meno e nel gestire la stimolazione cognitiva. Questo ci permette di far fronte a delle prese in carico che finora venivano risolte con l’uso dei medicinali, perché il nostro primo obiettivo è stato quello di ridurre i farmaci, sostituendoli con terapie non farmacologiche». Come è stato ribadito, ciò non significa eliminare i farmaci, ma usare il medicinale solo laddove è necessario e in mancanza di alternative. L’anziano infatti spesso oggi si trova a dover assumere molte medicine, con importanti effetti secondari e interazioni. La fondazione quindi ha deciso di appoggiarsi a un esperto in materia come il dottor Cilesi, con cui ci si è confrontati su quanto è già stato sperimentato anche in altre strutture estere. «Questo tipo di approccio si fonda inoltre su un algoritmo riconosciuto dal medico cantonale, dall’ufficio del farmacista cantonale e dall’Ufficio degli anziani: sulla base di questo studio si è arrivati dunque a evitare dei farmaci, dove possibile, adottando terapie di tipo non farmacologico». «Certo - ha sottolineato ancora Ferrera - sarebbe molto più comodo occuparsi di un paziente con demenza tenendolo legato e sotto sedazione perenne, ma sarebbe impedito nell’interazione con altri esseri umani, e noi queste persone vogliamo accompagnarle a usare le loro capacità residue, magari vedere un’emozione, un saper riconoscersi e una carezza o un abbraccio sono già una terapia».

In cosa consistono queste terapie concretamente lo ha spiegato direttamente Cilesi, sottolineando che non hanno nulla a che vedere con la medicina alternativa, l’omeopatia o qualsiasi pseudoscienza, ma ci si basa su dati scientifici e medici. «Adottando un modello assistenziale flessibile per le persone con deficit cognitivo - ha spiegato l’esperto - si offre alle persone l’opportunità di mantenere delle abilità residue nella quotidianità, si favorisce il rilassamento, si riduce la contenzione fisica e si cerca di compensare i deficit funzionali e cognitivi». Tutto questo avviene come detto anzitutto grazie ad un personale attento alla persona (ma anche con un’attenzione verso lo stesso personale, affinché il carico di stress sia tenuto sotto controllo) e attraverso degli ambienti protesici. La terapia della bambola ad esempio aiuta la donna a rilassarsi nell’accudimento affettivo, occupandosi di una speciale bambola che riporta la mente in una realtà di maternità: «Non vi è un’infantilizzazione o una mancanza di rispetto, vi è una proposta di una bambola ed è la mente della persona che decide se questa sia solo una bambola o è un bambino. La persona si stacca dalla realtà, ma quella situazione diventa importante per lei» ha spiegato Cilesi.

Un altro esempio è rappresentato dalla musicoterapia recettiva e ambientale, dove la musica scandisce la giornata, dal risveglio all’addormentamento, aiutando la persona ad avere dei riferimenti, oppure aiutandola a mantenere un legame con il passato grazie all’ascolto, in cuffia, in cui a livello individuale viene trasmessa la musica preferita di ogni persona. Oppure ancora la già nota “cabina del treno” per la terapia del viaggio, uno scompartimento ferroviario, in cui l’esperienza simulata di un viaggio diventa cura: si crea un ambiente noto in cui la persona entra più facilmente in relazione, anche con la famiglia. «Il nostro modello deve intercettare tutti i bisogni e tutte le possibilità, attivando delle sinergie anche con le famiglie che spesso soffrono più dell’anziano. Avere flessibilità ci offre diverse opportunità di cura», ha chiosato Ferrera. A complemento di tutto questo vi è la stessa Domus Hyperion, progettata esternamente dall’architetto Andrea Molina e internamente da Gianpaolo Bucchioni, che ha spiegato nel dettaglio il suo lavoro, in cui ha perseguito l’obiettivo della personalizzazione della presa in carico. L’ambiente della Domus così diviene fruibile per il movimento “tranquillo” di chi soffre d’Alzheimer, ma anche per aiutare a orientarsi. Ecco che i colori marcano differentemente gli spazi, ricreati come a rappresentare un piccolo paese con ambienti famigliari: il locale soggiorno diventa così una piazza, l’infermeria diventa la “farmacia” con insegne e vetrine, il locale trenoterapia esternamente appare come una stazione e il “ristorante da Emilio” è in realtà la sala da pranzo, così come, infine, la camera diventa la propria casa, con tanto di numero civico.