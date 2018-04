Auto si ribalta a Capolago

Un incidente della circolazione è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 15.15, sulla strada cantonale a Capolago, all'altezza della casa per anziani. Il conducente di un'auto con targhe italiane, un 56enne residente nel Varesotto, che circolava in direzione di Mendrisio, nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo che ha urtato il guidovia a destra per poi finire la sua corsa sul tetto, in mezzo alla corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Mendrisio e i soccorritori della SAM che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la donna all'ospedale. Secondo i medici non avrebbe riportato ferite gravi.

(Red)