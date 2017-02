Balerna, cade da tetto ed è grave

Un operaio 42enne cittadino italiano si è infortunato gravemente, cadendo da un tetto questa mattina a Balerna. Stando alle prime informazioni, l'uomo stava lavorando sul tetto di un centro fitness in via San Gottardo, quando per motivi da stabilire, forse a causa di un cedimento della struttura, è caduto nel vuoto per 4 metri, ferendosi in modo giudicato grave.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.

