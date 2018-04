In ballo non c'è solo il lavoro

di Andrea Finessi

Come sviluppare il comparto stazione tra Chiasso, Balerna e Novazzano? L’interrogazione parlamentare di martedì si focalizza sulla perdita di posti di lavoro nel settore, ma il problema è molto più complesso e annoso. Già, perché il tema del riposizionamento, risanamento, rivalorizzazione o come si vuole definire la questione, del comparto ferroviario sul confine ha radici storiche, fin dalla nascita della Gotthardbahn. Ma senza andare così indietro, anzi, guardando al presente e al futuro, senza sminuire il problema, c’è in ballo molto di più dei posti di lavoro.

C’è in ballo il destino di un territorio. Il discorso è tuttavia complesso, perciò occorre anzitutto capire di cosa si sta parlando e identificare chi sono gli attori in gioco. Le persone nei ruoli chiave - politica e aziende - però cambiano e si dimentica facilmente. Volendo perciò trovare dei punti fermi, partiamo proprio da coloro che conoscono bene la materia e hanno la memoria lunga. Uno di questi è il professor Remigio Ratti, esperto dei transiti internazionali, che in tempi non lontani, nel 2010, redasse insieme all’esperto di pianificazione Fabio Janner un ulteriore studio commissionato dal Comune di Chiasso intitolato “Chiasso 2020 - 2030, tra AlpTransit, frontiera e metropoli insubrica”, contenente un’analisi sulla stazione internazionale per le scelte settoriali di sviluppo: in pratica uno strumento con cui inquadrare le possibilità di indirizzo socioeconomico e territoriale per il rilancio della stazione internazionale e del Pian Faloppia.

Con Ratti abbiamo fatto una sorta di “prima puntata” su un tema di interesse regionale in cui gli altri attori sono i Comuni, le FFS, le dogane, il Cantone, gli spedizionieri e realtà come la Hupac.

Quali sono le criticità con cui ci confrontiamo oggi in merito al comparto ferroviario chiassese?

Credo che anzitutto ci siano due questioni di fondo da evidenziare. Da un lato la difficoltà a capire quali siano con chiarezza le intenzioni delle FFS, dall’altra una certa inerzia del territorio. Per un fattore culturale infatti si è sempre rimasti in attesa che le ferrovie decidessero cosa fare e, quando si è trattato di mettere dei soldi, non c’è mai stata una vera volontà di impegnarsi. L’unica eccezione fu il Punto Franco di Chiasso, nato per volontà locali, ma si parla di un’altra epoca. Oggi le FFS stanno facendo un ottimo lavoro di marketing, pubblicizzando notevoli investimenti di sostituzione e rinnovo di strutture altrimenti fatiscenti. Tutto questo va molto bene per loro che hanno obiettivi di guadagno molto elevati dallo sviluppo immobiliare, ma manca un indirizzo chiaro per tutto il comparto che coinvolga il territorio. Ci sono tante possibilità con AlpTransit, perciò si potrebbe pensare a sviluppare le idee che ci sono già, ma serve la volontà di realizzarle. Purtroppo noi ticinesi siamo bravi a unire le forze per lamentarci, ma quando si tratta di fare, tutto si complica. A Chiasso vediamo oggi un’economia dell’arte dell’arrangiarsi, che è tipica di una zona di frontiera, dove tutto può cambiare rapidamente. Pensare a medio o lungo termine non fa parte di questa cultura. Intanto sono passati anni, nell’incertezza, e la stazione di smistamento è diventata un puro costo. Oggi è presa un po’ come una stazione tampone “di confine”.