Bambino si ferisce a Monte

Un braccio del bimbo si è infilzato dentro un cancello, mentre stava cercando di recuperare un pallone. La sua vita non sarebbe in pericolo. Mobilitata la REGA.

Un bambino è rimasto ferito oggi pomeriggio, attorno alle 17, a Monte, frazione di Castel S. Pietro. Stando alle prime informazioni raccolte, lo sventurato stava tentando di recuperare una palla finita all’interno di un giardino, scavalcando il cancello, quando, per motivi che saranno stabiliti da un'inchiesta della polizia cantonale, è scivolato, rimanendo infilzato con un braccio. Sono intervenuti i soccorritori del SAM, che hanno richiesto l’intervento dei pompieri di Mendrisio e dell’elicottero della REGA. Una volta liberato, il piccolo paziente è stato trasferito al pronto soccorso per le cure del caso. La sua vita non è in pericolo, ma le ferite riportate al braccio sarebbero di una certa gravità.

(Red)