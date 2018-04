"Basta smantellare impieghi nel Mendrisiotto"

Giorgio Fonio e altri 13 deputati hanno inoltrato un'interrogazione in merito all'emorragia di posti di lavoro presso le FFS nella regione, in particolare a Chiasso.

Insieme al primo firmatario Giorgio Fonio (PPD), altri 13 deputati del Mendrisiotto hanno firmato e inoltrato un’interrogazione al Consiglio di Stato riguardante la cancellazione di numerosi posti di lavoro presso le FFS nella regione, in particolare a Chiasso.

"In questi ultimi anni il dibattito politico ticinese in merito alle politiche di risparmio messe in atto dalle FFS nel nostro Cantone ha scaldato gli animi", si legge nel testo. "Non si può per esempio non pensare alle Officine di Bellinzona, le quali hanno scongiurato la chiusura definitiva della loro attività anche grazie ad una insurrezione giustificata a tutela dell’occupazione locale. Ma le Officine non sono l’unico luogo di risparmio individuato dai super manager delle FFS", continua.

Nel 2011 era stata inoltrata un'altra interpellanza in merito alla riduzione di impieghi presso le Officine FFS Cargo di Chiasso al Governo, il quale in risposta disse che "il loro mantenimento è coerente con i notevoli investimenti decisi dalle FFS per rivalutare e potenziare l'importante funzione nazionale e internazionale della stazione di confine per il traffico passeggeri e per quello merci.

"Ad oggi - proseguono i firmatari - ci troviamo ulteriormente confrontati con la cancellazione di numerosi posti di lavoro. A Chiasso erano impiegati oltre 1'000 dipendenti assunti dalle FFS e che ad oggi si può stimare una presenza che non supera i 500".

"Negli ultimi mesi è poi stato annunciato in pompa magna dal CEO Andreas Meyer che a Chiasso verranno investiti 200 milioni di franchi a favore della stazione. Ma in verità, parlare di investimento sembra ancora una volta illusorio dal momento in cui questi soldi servirebbero per sistemare stabili ormai prossimi allo sfascio e a creare le infrastrutture necessarie per spostare e cancellare ulteriori posti di lavoro da Chiasso!"

I firmatari, alla luce di quanto esposto, chiedono al Consiglio di Stato una radiografia dei posti di lavoro FFS a Chiasso e nel Mendrisiotto a partire dal 1990 ad oggi. Nel caso dovesse essere confermata l’emorragia di cui si parla nell’introduzione dell’atto parlamentare, essi chiedono cosa intende e cosa può fare il Governo a salvaguardia degli ultimi posti di lavoro nella città di confine. Da ultimo i firmatari chiedono se corrisponda al vero che una parte dei 200 milioni serviranno a far sì che vi saranno ulteriori cancellazioni di posti di lavoro a Chiasso.

