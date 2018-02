Candidatura quasi pronta per Parigi

Giunto in Ticino un esperto dell'Ufficio federale della cultura per affinare i dettagli del dossier sulle Processioni storiche di Mendrisio da inviare all'UNESCO.

di Andrea Finessi

Ci siamo quasi, il dossier sulle Processioni storiche di Mendrisio che sarà inviato alla sede UNESCO di Parigi per la candidatura a patrimonio culturale immateriale dell’umanità è praticamente pronto. Per affinare gli ultimi dettagli e correggere il tiro in questi giorni a Mendrisio, direttamente dall’Ufficio federale della cultura di Berna, è giunto in Ticino un vero esperto in materia di candidature, Julien Vuilleumier, venuto a dare man forte a Nadia Fontana Lupi.

La direttrice dell’Organizzazione turistica regionale infatti da circa due anni ha ricevuto mandato dalla Fondazione delle Processioni storiche di Mendrisio, di cui fa parte, di occuparsi dell’importante dossier. Un lavoro complesso, lungo e difficile, che ha richiesto molto impegno e molta cura dei dettagli, come ci ha raccontato Nadia Lupi nel corso di una conversazione in cui ci siamo fatti raccontare a che punto siamo e che cosa succederà ora. «Il formulario è pronto, - ci spiega Nadia Lupi - ed è un lavoro durato due anni, nei quali sono successe tante cose. A partire dall’apertura del Museo del trasparente che ha un ruolo importante per la candidatura»

Che cosa c’è esattamente in questo dossier? Viene da pensare che sia un incarto molto grande. «In realtà no. Sono solo dodici pagine di modulo, ma è ricco di questioni in cui occorre soppesare attentamente ogni risposta e ogni parola, perché tutto può fare la differenza. Oltre al modulo ci sono i contenuti utili a portare una domanda ufficiale a Parigi. Quindi abbiamo un film di dieci minuti, confezionato appositamente con l’accordo dell’ufficio federale della cultura, partner di riferimento; abbiamo dieci foto rappresentative - dieci è il numero massimo per la candidatura - delle Processioni storiche e abbiamo raccolto anche una sessantina di lettere che ci sono arrivate dalla popolazione a sostegno, in cui si esprime il forte sentimento e legame con questa importante tradizione svizzera. Le Processioni infatti sono state selezionate insieme ad altri sette eventi - su circa duecento che si sono annunciati a Berna - per rappresentare la Svizzera e il valore di questa tradizione quale bene culturale immateriale dell’umanità».