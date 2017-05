Castel San Pietro, Cuntitt quasi pronta

di Andrea Finessi

Oggi a Castel San Pietro, quando si parla di Masseria Cuntitt, i meno giovani immediatamente vanno indietro con i ricordi fino alla propria infanzia, a quando la scuola o i genitori portavano a vedere le attività contadine che vi si svolgevano ancora al suo interno. Un luogo legato alla vita rurale di un tempo, ma che per la sua posizione, attaccato al Municipio e a pochi passi dalla parrocchia, rappresenta parte del cuore di Castel San Pietro. Un cuore che tornerà presto a battere, una volta terminata la ristrutturazione che dovrebbe concludersi tra circa un anno.

I lavori all’interno e all’esterno procedono alacremente: sventrato il terreno e ripuliti gli ambienti, dopo la posa delle sottostrutture della masseria originale restano le pareti e le colonne, nonché un resistente e ostinato tralcio di vite che nessuno ha avuto il coraggio di togliere, come se fosse parte dell’anima da preservare dell’antica masseria. Un restauro che si è svolto infatti nel rispetto della volontà del Cantone e della cittadinanza, finalizzato alla conservazione della Masseria originale, che non ha perso la sua austerità, seppure dovrà essere resa in grado più “accogliente”, così come prevede il progetto dell’architetto Edy Quaglia.

Al suo interno infatti ai piani superiori troveranno spazio sette appartamenti, cinque dei quali saranno riservati agli anziani autosufficienti, mentre due abitazioni, un duplex, saranno oggetto di un concorso per famiglie in cerca di un appartamento in cui trasferirsi. La vera novità per la Masseria e per il nucleo di Castello sarà però rappresentata da ciò che è stato previsto al pianterreno...