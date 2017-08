Chiasso, dalla visione alla progettazione

di Andrea Finessi

Dopo tante promesse, comincia a delinearsi quella “visione” di Chiasso 2050 che porterà le FFS a investire circa 240 milioni di franchi a favore della mobilità e del comparto stazione, fino al territorio di Balerna e Novazzano. Ieri, a poco più di un mese dall’ultima visita, il CEO delle FFS Andreas Meyer è tornato a Chiasso per illustrare i suoi progetti, incontrando i sindaci dei tre Comuni e la Consigliera nazionale Roberta Pantani Tettamanti, affiancato dal coordinatore regionale Flavio Crivelli e dal capo FFS Immobili, Jürg Stöckli.

Il “punto stampa” chiassese, seguito a quello di Bellinzona, è stato incentrato sulla presentazione delle idee sul comparto: una presentazione tenutasi principalmente in tedesco, come a sottolineare il respiro nazionale di questa piccola rivoluzione, durante la quale Jürg Stöckli ha illustrato i “quattro campi chiave” della Visione Chiasso 2050. Si tratta di quattro aree, due a Chiasso, una a Balerna, la quarta sul confine tra Balerna e Novazzano, in cui le FFS intendono sviluppare la propria attività e contribuire alla creazione di spazi commerciali, industriali e, ove possibile, anche residenziali. A partire dall’area stazione, in cui le FFS intendono investire 7 milioni di franchi per rinnovare la struttura entro il 2025, ottimizzando le superfici commerciali per uno stabile multifunzionale. Secondariamente si ipotizza di sfruttare le attuali superfici della Posta svizzera e di quella italiana: nell’area potrebbe infatti sorgere una piazza pensata per la popolazione e per la mobilità combinata, con la creazione di numerosi posteggi bike & rail, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di CHF. Si tratterà di convincere l’Ufficio dei beni culturali della bontà del progetto.

Infine la scuola di moda, uno dei progetti a cui Chiasso tiene in particolar modo nell’ottica di valorizzazione del comparto. Allo stato attuale, ha spiegato Meyer, tutte le carte sono pronte, occorre solo il via libera del Gran Consiglio, dopodiché si potranno firmare i contratti.