Chiasso, già ribattezzata CryptoPolis

La notizia della possibilità di pagare le imposte nella città di confine, in Bitcoin, ha fatto in breve tempo il giro del mondo. Per gli esperti del settore è la "rivoluzione svizzera".

di Andrea Finessi

C’è chi la chiama già la CryptoPolis, in diretta contrapposizione alla CryptoValley di Zugo, ma il nome non è stato scelto, è stato dato. Da chi? Dalla comunità del web che si occupa della new economy in ambito di criptovalute. E si tratta proprio di Chiasso che, nel momento in cui ha accettato il pagamento delle imposte anche in valuta Bitcoin, è stata battezzata come la prima crypto-città.

Una notizia che, nel giro di una settimana, ha fatto il giro del mondo, rimbalzando da un sito all’altro su tutti i canali di informazione che si occupano di questo nuovo ambito della finanza. Dalla Colombia al Belgio, dagli Stati Uniti al Vietnam, tutti parlano di Chiasso e del sindaco Bruno Arrigoni, tra chi lo definisce un pioniere e chi un visionario. Da noi contattato, anche lui si dice stupito di questo fatto, dopo aver ricevuto messaggi dalla Corea del Sud. «Ha avuto un risalto incredibile - ci dice, commentando questo fatto con una battuta -. Certo, da quando siamo usciti noi con il comunicato, i Bitcoin hanno cominciato a scendere».

Comunque il risultato è quello sperato: «Certo ora dovremo organizzarci seriamente, ma vorremmo far arrivare altra gente ed era proprio questo il segnale che volevamo dare».