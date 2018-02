Doveva essere "il colpo della vita"

(LE FOTO) Nuovi dettagli dopo l'arresto a Chiasso e nella vicina Penisola di 12 persone che avevano studiato a fondo il colpo ai caveaux della Loomis in via Motta.

di Andrea Finessi

“Operazione Ocean’s Twelve”, come il noto film sul furto in un casinò, così il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cerignola aveva denominato l’inchiesta legata alla “banda cerignolana”, la quale era solita citare proprio la pellicola con Goerge Clooney, come si è scoperto durante le intercettazioni del gruppo criminale.

Una banda che era monitorata da tempo, almeno da ottobre, in seguito a diversi crimini già commessi dai suoi componenti legati alla “Società Foggiana", secondo quanto reso noto proprio dai Carabinieri. Un’asticella che si alzava sempre di più, come dimostra l’ambizioso obiettivo del colpo fermato dalle forze dell’ordine domenica notte: un bottino da 50 milioni di euro che sarebbe stato “investito” nella criminalità.

Il colpo era stato programmato in novembre, dopo vari sopralluoghi a simili depositi anche in Francia, ma era stato scelto il deposito a Chiasso perché ritenuto ottimale per varie ragioni. Da allora sono stati continui i sopralluoghi eseguiti con diverse auto rubate e da persone diverse, le quali sono state viste utilizzare sofisticata strumentazione per captare la frequenza dell’allarme dello stabile, in modo da poter sfruttare il jammer acquistato per 40mila euro.

I Carabinieri, una volta avuto in chiaro cosa stesse accadendo, hanno allarmato la Polizia elvetica, che ha proseguito il monitoraggio e con cui si sono tenuti costantemente in contatto anche durante le delicate fasi che hanno preceduto l’arresto. I militari hanno dunque dato il loro via libera ad agire per l’arresto della banda che era già entrata in azione presso il caveau, iniziando a scavare con la carotatrice e attivando il jammer che inibiva anche le comunicazioni della Polizia. A quel punto le forze svizzere hanno circondato i componenti della banda per fermarli.

Cinque uomini sono stati arrestati immediatamente, altri cinque invece sono riusciti a fuggire, cercando di fare ritorno presso un Bed & breakfast di Abbiategrasso dove la banda aveva stabilito la propria base, ma sono stati sorpresi dai militari della locale Compagnia Carabinieri, sempre guidati dai Carabinieri pugliesi. Nello stesso momento, nel comasco, i Carabinieri della Compagnia di Como, individuavano in un parcheggio un TIR, al cui interno sono stati identificati gli altri due componenti della banda cerignolana, la cui posizione ora è al voglio degli inquirenti.

Secondo le ipotesi degli investigatori il camion sarebbe dovuto servire ai malfattori per trasportare l’intero bottino rimosso dal caveau, grazie ad una serie di vani appositamente ricavati all’interno del rimorchio. Sono tuttora in corso ulteriori indagini per individuare eventuali altri complici.