Due donne in manette per furto a Chiasso

Le ladre, entrambe di 22enni, sono state arrestate mentre stavano effettuando un furto con scasso in un appartamento al quinto piano di via Emiliano Bossi.

Due giovani donne sono state arrestate ieri dalla Polizia. Si tratta di una cittadina italiana e di una cittadina bulgara, entrambe 22enni, residenti in provincia di Monza e della Brianza. Le due donne, grazie alla celere segnalazione di un cittadino, sono state fermate in flagranza di reato da agenti della locale Polizia comunale mentre effettuavano un furto con scasso in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Emilio Bossi.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto; danneggiamento e violazione di domicilio. L'indagine dovrà ora appurare le eventuali responsabilità delle arrestate in relazione ad altri furti avvenuti nella regione. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Si rinnova l'invito alla popolazione a segnalare tempestivamente movimenti sospetti e, nel caso di veicoli, a rilevare la marca e i numeri di targa e a comunicarli alla Centrale operativa della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Inoltre, si rammentano i seguenti consigli di prevenzione contro i furti con scasso:

- Chiudete porte e finestre prima di lasciare il vostro domicilio, anche se si tratta di una breve assenza e chiudete a chiave le porte d'entrata e le porte finestre anche nel caso in cui vi spostiate solo sulla terrazza, in giardino o sul balcone.

- Conservate le chiavi in un luogo sicuro, evitate di nasconderle sotto un vaso di fiori o sotto lo zerbino

- Palesate la vostra presenza all'interno dell'abitazione; di sera inserite il timer delle lampade, durante il giorno lasciate una radio accesa

- Fate svuotare la bucalettere, oppure bloccate il servizio di corrispondenza tramite l'ufficio postale (vi è la possibilità di farlo attraverso Internet)

- In caso di assenza prolungata, informate i vicini.

(Red)