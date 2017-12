Ecco i migliori atleti di Chiasso

La Conferenza dei Presidenti delle Società sportive di Chiasso ha deciso l’assegnazione dei Premi sportivi 2017 che verranno conferiti il prossimo 7 gennaio nel corso della cerimonia di scambio di auguri. In particolare verranno premiati la Società Ginnastica Chiasso, in occasione del suo 150° di fondazione, "per la sua eccezionale attività sportiva e sociale a favore di Chiasso e della sua gente nel corso di un secolo e mezzo di vita" si legge nel comunicato della Conferenza chiassese. Per quanto riguarda le persone, verranno invece premiati Ilaria Kaeslin membro della Società Ginnastica Chiasso, per gli eccellenti risultati nel 2017 a livello nazionale e internazionale, mentre a livello di premi alla squadra verrà conferito un riconoscimento al team maschile over 45 del Tennis Club Chiasso, laureatosi campione svizzero Interclub 2017 nella LNA.

Riconoscimenti anche a numerosi atleti per i brillanti risultati ottenuti nel corso del 2017 in campo nazionale e internazionale. Per la Società Ginnastica, menzioni a Emma Piffaretti, Giulio Fugazzi, Nina Ferrazzini, Elena Gobbo, Pietro Riva, Mirco Riva, Mattia Piffaretti, Giorgia Corti, Nicola Tolotti, Anael Plebani, Rossana Plebani, Simona Ravelli, Veronica Caggia, Veronica Conconi. Menzioni alle squadre femminile e mista di indiaca, la squadra attivi/e di ginnastica attrezzistica, la squadra alunni/e B, la squadra femminile di pallavolo. Premi agli atleti del Football Club Chiasso: Samuel Delli Carri, Eris Abedini. Per la Società Nuoto: Ruggiero Zeni, Zoe Zocchi, Elia Riva, Martino Pavan, Simone Alberti, Matilde Bonoli. Premi ai giovani atleti della palestra Do Yu Kai: Davide Savoldelli, Aros Rosa, Eric Blatter, Nevò Mirzai, Kerim Aydemir, Christian Edouard, Mirto Regazzoni, Gioele Donato; per la squadra U12 Leonardo Barbero, Leo Ruggeri, Alessandro Alfaro, Alessandro Cancellara, Tommaso Monté Rizzi, Kai Bürgisser. Premio a Marco Ferrari , Luigi Larghi e la Società Bocciofila Centrale dell'Associazione Chiassese Sport Bocce. Infine a Eros De Berti dei Liberi Tiratori.

I premi verranno consegnati dal sindaco Bruno Arrigoni (nella foto) nell’ambito della cerimonia dello scambio degli auguri che avrà luogo al Cinema Teatro domenica 7 gennaio con inizio alle ore 10.30.

(red.)