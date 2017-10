Ecco la nuova "cantonale" a Mendrisio

Aperto il nuovo raccordo con Rancate, in parallelo alla semiautostrada: a breve sarà percorribile anche in senso inverso. Primo passo per l’atteso cambio della viabilità.

Questa volta non si sono registrati grossi disagi a Mendrisio per il cantiere dello svincolo A2, con la chiusura della vecchia uscita di Rancate sulla semiautostrada SPA 394 Mendrisio-Stabio. Nella notte è stata infatti introdotta la novità di questo lungo cantiere che sta portando tante piccole modifiche alla viabilità del territorio cittadino, ma a parte qualche automobilista non informato o distratto, che ha tentato di prendere la precedente uscita, nonostante la debita segnalazione (anche tramite annunci radiofonici), non vi sono stati troppi problemi.

La nuova modifica comporta l’accortezza, per coloro intenzionati ad andare a Rancate da Mendrisio, di prendere la strada cantonale che costeggia la semiautostrada a partire da Mendrisio. Come ci conferma Eugenio Sapia, portavoce in Ticino per l’Ufficio federale delle strade (USTRA), a inizio novembre sarà aperto al traffico anche il collegamento in senso inverso (Sud-Nord), che da Rancate porta a Mendrisio. In questo modo chi vorrà recarsi a Mendrisio avrà la possibilità di scegliere tra l’autostrada o la cantonale, sgravando parzialmente le strade dal traffico.

Oltre alle nuove rotatorie dello svincolo di Mendrisio, nelle prossime settimane verrà messo in servizio anche il cavalcavia sopra l’autostrada. Inoltre, a dipendenza della fine dei lavori in via Penate per lo spostamento del gasdotto delle AIL, tra circa un mese Mendrisio potrebbe dare il via alla nuova viabilità che convoglierà parte del traffico nel comparto di San Martino, verso i centri commerciali.

Si comincia dunque a vedere la fine di questo lungo cantiere mendrisiense, anche se ora si tratta di fare le ultime “pulizie”, prima di passare la cera. Una volta aperto il nuovo cavalcavia verrà demolito il precedente manufatto e solo una volta terminati tutti questi lavori si potrà passare all’ultima tappa, ovvero la posa di asfalto fonoassorbente sull’autostrada. Il tutto, ci dicono dall’USTRA, dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2018. Il cambio della viabilità in ogni caso dovrà comunque avvenire entro il dicembre 2017, così come da accordi.

Il vero ostacolo infatti, che ha bloccato fino a questa estate i lavori, a causa di intoppi burocratici, era la traslazione del gasdotto che passa in zona via Penate, fondamentale collegamento energetico per tutta la regione. Un lavoro della durata di circa 20 settimane, iniziato quest’estate, che ha richiesto ore straordinarie di lavoro: nel corso degli scorsi mesi sono stati effettuati lavori anche in orari notturni, con la deroga dell’Esecutivo del Capoluogo all’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili e la richiesta di lavorare nei fine settimana e durante le ferie collettive dell’edilizia di agosto.

Insomma tutto quello che si poteva fare per accelerare i tempi è stato fatto, nonostante non siano mancati anche i ricorsi - non con effetto sospensivo - sulla traslazione del gasdotto. Riuscirà la Città a mettere in atto la nuova viabilità? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

(AFIN)