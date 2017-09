Ferme le ricerche sul Generoso

Il maltempo del fine settimana aveva già fatto interrompere le ricerche del 69enne, che non sono riprese neanche questa mattina. Lo ha comunicato la Polizia cantonale stamane. Ricordiamo che l'uomo, Edy Agustoni, è scomparso giovedì pomeriggio nella regione del Monte Generoso, dove si era recato per un'escursione alla ricerca di funghi. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata in zona Baldovana, ma di lui non si hanno più notizie.

Tra sabato e domenica sono state mobilitate circa un centinaio di persone tra agenti di polizia, uomini del soccorso alpino, pompieri e volontari della protezione civile.

Finora i tentativi di trovare l'uomo non hannno avuto successo.

(Red)