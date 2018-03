Fiamme da una canna fumaria

L'incendio si è sviluppato questa notte in un'abitazione ad Arzo, in via alla Perfetta. Il fuoco si è esteso al sottotetto, intaccando la struttura esterna e interna della casa.

Questa notte, poco dopo le 2.30, il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio è stato allarmato per un incendio di una canna fumaria in un’abitazione ad Arzo, in via alla Perfetta.

Giunti sul posto la situazione è apparsa subito critica in quanto il fuoco si era già esteso in buona parte del sottotetto andando ad intaccare in modo importante la struttura esterna e interna dell’abitazione stessa.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte fino all’alba, momento in cui gli ultimi focolai sono stati estinti.

Sul posto sono intervenuti 20 uomini e 5 mezzi unitamente alla Polizia Cantonale, alla Polizia Comunale della Città di Mendrisio e nella mattinata si recherà sul posto la Polizia Scientifica.

(Red)