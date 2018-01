Fiamme in una casa di Sagno

(LE FOTO) L'incendio è divampato poco dopo le 7 in un'abitazione di Via Cantonale. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi del fuoco.

Sfoglia la gallery

Un incendio è divampato questa mattina, verso le 7.20, in una casa unifamiliare in Via Cantonale a Sagno. Le fiamme, stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, si sarebbero sviluppate in una camera da letto.

Gli inquilini si sono subito messi in salvo e hanno allarmato i pompieri di Chiasso, intervenuti sul posto con 4 veicoli e una decina di militi. Penetrati nella casa con gli appositi apparecchi per la protezione della respirazione, i pompieri hanno domato il rogo evitando che lo stesso si propagasse ad altri locali. Una volta spente le fiamme hanno ventilato i locali per liberarli dal fumo.

Sul posto anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso e la Comunale di Chiasso per il disciplinamento del traffico.

(Red)