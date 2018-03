In fiamme un'auto parcheggiata

L'auto ha preso fuoco in un posteggio in via Beroldingen a Mendrisio, danneggiando un'altro veicolo a lato. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Fiamme in un posteggio questa mattina attorno alle 9.30 in via Beroldingen a Mendrisio. Una Ford immatricolata in Ticino, regolarmente posteggiata per motivi da stabilire, ha preso fuoco nella parte anteriore.

Immediato l'allarme ai pompieri del Borgo che sono intervenuti sul posto con una decina di militi ed hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno danneggiato anche una VW posteggiata a lato.

Per agevolare il lavoro dei pompieri via Beroldingen è stata chiusa temporaneamente al traffico. Nessuna persona avrebbe riportato conseguenze fisiche. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

(Red)