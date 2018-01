Filiale in partenariato per la Posta a Balerna

Il Municipio si era espresso in favore del mantenimento dell'attuale filiale. Il via libera è arrivato dalla Commissione federale delle poste. Apertura da inizio maggio.

A partire da inizio maggio 2018, i servizi postali a Balerna verranno offerti in una filiale in partenariato, grazie alla nuova collaborazione con la Cartoleria-Libreria Cerutti Sagl. La nuova filiale con partner si situa di fronte all'attuale sede postale, in via San Gottardo 67.

A rendere nota la novità è la stessa Posta, specificando di rispettare l'impegno del Municipio in favore del mantenimento dell'attuale filiale. "In considerazione anche delle ottime esperienze raccolte nelle oltre 900 sedi in cui la Posta si avvale della collaborazione con partner per l’offerta di servizi postali - annota il Gigante Giallo - siamo peraltro convinti che la nuova soluzione soddisferà appieno gli interessi e le esigenze della clientela, continuando a garantire una presenza fisica della Posta a Balerna e prestazioni di qualità".

Dal 2013 la Posta è in contatto con le autorità comunali per discutere della situazione relativa all'approvvigionamento postale locale. Nell’impossibilità di raggiungere una soluzione consensuale circa il futuro dello stesso, a dicembre 2016 la Posta ha notificato al Municipio la sua decisione di introdurre in loco una filiale con partner. Su richiesta del Comune, la Commissione federale delle poste PostCom ha esaminato tale decisione ed espresso una raccomandazione favorevole al riguardo.

