Grave incidente in scooter a Coldrerio

(LE FOTO) Un 52enne, che circolava in direzione di Mendrisio, ha centrato uno spartritraffico ed è caduto a terra, riportando ferite gravi. La sua vita è in pericolo.

Uno scooterista è rimasto ferito in modo serio, e la sua vita è in pericolo, a seguito di in un incidente della circolazione avvenuto ieri sera, alle 23:20, sulla strada Cantonale a Coldrerio.

Il 52enne, cittadino italiano domiciliato nella Regione, mentre circolava in direzione di Mendrisio, ha urtato uno spartitraffico ed è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale e gli specialisti del Servizio Incidenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Polizia Comunale di Mendrisio ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dal evento e deviare il traffico su percorsi alternativi. La strada è rimasta chiusa per 3 ore.

(Red)