"Ho sentito i vetri tremare"

Attimi di paura nel Mendrisiotto e nella vicina Lombardia. Due forti botti, a pochi attimi di distanza l'uno dall'altro, sono infatti stati avvertiti dalla popolazione intorno alle 11.15.

Stando alle prime informazioni ufficiali si tratta di due jet militati italiani (Eurofighter), i quali hanno infranto il muro del suono in zona Malpensa, provocando un fortissimo rumore. La coppia di caccia dell'Aeronautica militare italiana è decollata su allarme per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo. Il velivolo è stato raggiunto, il collegamento è stato ripristinato e i due caccia sono rientrati alla base. Lo hanno affermato all'ANSA fonti dell'Aeronautica militare della Penisola.

"È persino tremato il pavimento"

Un nostro lettore ci ha segnalato che "verso le 11.20 ho sentito a Grandate due botti, uno a distanza di 5 secondi dall’altro. Un rumore molto forte e secco, come un colpo di fucile. Io ero nel mio ufficio al terzo piano ed è persino tremato il pavimento. Abbiamo guardato fuori dalla finestra per vedere cosa stesse accadendo: gli operai della fabbrica di fronte sono saliti sul tetto guardando in alto, nel cielo. Abbiamo pensato a un’esplosione di una caldaia, solo in un secondo tempo abbiamo pensato fosse qualcosa dai cieli".

A Como, invece, il botto è stato molto più attutito, e una nostra lettrice riferisce che ha immediatamente pensato "fosse un tamponamento tra tir".

Boati anche nel Mendrisiotto

"Anche nel Mendrisiotto sono tremati i vetri di casa": una nostra lettrice che abita proprio nel Borgo racconta di aver sentito i vetri vibrare e la porta sbattere, mentre ha visto scappare gli operai al lavoro al Mercato Coperto.

Di cosa si è trattato?

Il boato sonico è il suono, fortissimo, prodotto per esempio da un aereo quando supera il muro del suono, ovvero quando supera la velocità di 332 metri al secondo, circa 1.200 Km/h.

Un esempio di boom sonico

Il boato è prodotto dal cosiddetto "cono di Mach", il quale calcola il rapporto tra la velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel fluido considerato.

(Red/Ats)