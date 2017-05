Il Fiore di pietra è già un successo

Nemmeno la neve ferma le visite alla struttura in vetta al Monte Generoso: la Ferrovia viaggia sempre piena con un boom di prenotazioni per eventi. Natale incluso.

di Andrea Finessi

Nemmeno la neve è riuscita a interrompere il flusso costante di visitatori che dall’8 aprile salgono sulla vetta del Monte Generoso, a piedi o con la cremagliera, per andare ad ammirare il nuovo Fiore di pietra. Certo l’annuncio di ieri mattina comparso anche sul sito delle Ferrovie federali ha colto molti di sorpresa: “I treni Capolago-Riva S. Vitale - Generoso Vetta sono soppressi. Ragione: forte nevicata”. A primavera ormai inoltrata, la neve è qualcosa che non si vede spesso, ma con il clima divenuto imprevedibile negli ultimi anni, nemmeno le condizioni meteo glaciali stupiscono più. La nevicata avvenuta in questi giorni sulla montagna ha perciò costretto la Ferrovia a sopprimere alcune corse, anche se i gruppi che avevano prenotato e alcuni irriducibili venuti da lontano pur di vedere la creazione di Mario Botta sono stati fatti salire ugualmente.

Come ci spiega infatti il direttore delle Ferrovie del Monte Generoso, Francesco Isgrò, si è trattato di una situazione eccezionale: «C’è stata neve e cattive condizioni meteo nei giorni scorsi e quando questo accade ci troviamo a sospendere alcune corse. In precedenza la comunicazione avveniva soltanto alla stazione, ma ora preferiamo diramare l’avviso, affinché la gente sia avvertita per tempo. Ci sembra più corretto così. Questo comunque non significa che durante la giornata le cose non possano cambiare. Oggi (ieri, ndr) ad esempio, nel corso della giornata sono mutate le condizioni meteo e abbiamo fatto eccezionalmente alcune corse, su cui abbiamo fatto salire chi aspettava, già previste per alcuni gruppi prenotati».