Il fuoco che non si spegne

di Andrea Finessi

"Abbiamo spento tanti fuochi. Due sono rimasti sempre accesi: quello dell’amore per la vita e quello della passione per la missione che svolgiamo". Sarà questo il motto che contraddistinguerà il 2017 per il Corpo Pompieri di Mendrisio, che ieri, in occasione del bilancio dell’attività del 2016, ha presentato anche il calendario degli eventi per il 150mo anniversario dalla fondazione del Corpo avvenuta nel 1867. Un calendario frutto di un accurato lavoro organizzativo, come ha spiegato il Comandante dei pompieri Corrado Tettamanti, ieri affiancato dal capodicastero sicurezza Samuel Maffi e dal vicecomandante Flavio Belloni, insieme a una piccola rappresentanza di militi. Una festa, per il corpo, già iniziata con il regalo - dalla Città ai suoi pompieri - del Centro di pronto intervento (CPi), inaugurato ufficialmente lo scorso 12 marzo. Per gli addetti ai lavori, in maggio avrà luogo la 78ma Assemblea dei delegati della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri (FCTCP), mentre per la popolazione l’occasione di conoscere cosa fanno e come operano i pompieri sarà la giornata di sabato 10 giugno, durante la quale i militi presenteranno i pompieri e il loro servizio (sarà a disposizione anche un punto di ristoro presso il CPi).

Il clou dei festeggiamenti sarà però in autunno, a partire da venerdì 6 ottobre, con la presentazione di un libro commemorativo in cui si ripercorreranno i 150 anni di storia del Corpo, la cui stesura è stata affidata al giornalista Gianmaria Pusterla (vicedirettore del Giornale del Popolo). Sabato 7 ottobre avrà invece luogo la sfilata del corpo dei pompieri nel nucleo di Mendrisio, con tanto di veicoli d’epoca, accompagnati dalla Civica filarmonica di Mendrisio, dai veterani, dai pompieri di Chiasso al completo, dalla Federazione cantonale ticinese e da altri partner del soccorso, inclusi i Vigili del fuoco di Varese.