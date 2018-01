Il treno che rompe le barriere

Dalla Svizzera a Varese in treno, passando per la frontiera a Stabio. Da ieri non è più un sogno, ma realtà, anche se con quattro anni di ritardo, per via dei problemi sorti dell’altra parte del confine.

Ma ormai è acqua passata, visto che da ieri è stata messa in esercizio con successo la Ferrovia Mendrisio-Varese. Un evento importante che offre una valida alternativa alla viabilità transfrontaliera privata.

Con soli 49 minuti di percorrenza da Varese a Lugano i nuovi collegamenti risultano infatti particolarmente interessanti per i pendolari. La Ferrovia Mendrisio-Varese rappresenta senza dubbio la grande novità del 2018 nel traffico ferroviario tra Canton Ticino e Lombardia.

I collegamenti S50 circoleranno da lunedì a sabato a cadenza oraria tra Varese-Mendrisio-Lugano-Bellinzona dalle 05.30 alle 20.30. Con soli 49 minuti di percorrenza tra Varese e Lugano essi risulteranno molto interessanti per i pendolari. I collegamenti S40 circoleranno giornalmente a cadenza oraria dalle 5 a mezzanotte. Sarà possibile viaggiare da Varese a Como e viceversa in soli 41 minuti.

Grazie alla combinazione delle due linee è possibile muoversi nel triangolo Lugano-Varese-Como da stazione a stazione ogni trenta minuti.