Koscon non chiude, salvi 80 posti

Riuscito il concordato con i creditori per l'85% dei debiti. Nuovi investitori all'orizzonte per la ditta che produce laminati e sistemi in policarbonato.

La Koscon Industrial Sa di Stabio è praticamente salva. Oggi, come anticipato dalla RSI, il commissario Guido Turati ha consegnato alla Pretura di Mendrisio Nord la relazione che conferma la riuscita del concordato al quale hanno aderito finora il 75 % dei creditori che rappresentano l’85% dei debiti. Una buona notizia per le 80 persone attualmente impiegate che, grazie anche a nuovi investitori, conserveranno il loro posto di lavoro nella ditta specializzata nella produzione di laminati e sistemi in policarbonato.

Per il salvataggio della ditta bisognerà però attendere formalmente il 7 settembre, data fissata dal pretore per l’udienza di omologazione. Nel maggio dello scorso anno la ditta, a causa delle difficoltà finanziarie dovute in parte al franco forte, aveva inoltrato la disdetta cautelativa del contratto di lavoro a tutti i dipendenti che all’epoca erano 130.