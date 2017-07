La Fondazione San Rocco apre agli esterni

di Andrea Finessi

Cosa significa “alimentazione sostenibile”? L’aggettivo “sostenibile” oggi viene usato soprattutto per definire ciò che cerca di limitare, se non azzerare, l’impatto che un sistema ha sull’ambiente e sulle risorse naturali, ma in ambito di alimentazione come si può definire nel concreto un concetto che tenga conto di tutti i fattori in gioco? Basti considerare che nel 2016 la Confederazione – precisamente l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale - ha raccolto e finanziato ben venti progetti nell’ambito del programma di incentivazione dello sviluppo sostenibile, lo scorso anno dedicato proprio all’alimentazione. Si tratta di progetti che si sono contraddistinti per il loro approccio globale e in cui si è tenuto conto delle esigenze economiche, ambientali e sociali, permettendo tra l’altro la partecipazione di ampie cerchie della popolazione. Due i progetti ticinesi, uno a Monte Carasso, l’altro a Morbio Inferiore, dove la Fondazione San Rocco, ancora una volta, ha dimostrato di saper guardare anche al di là dei confini delle proprie mura.

Nel dettaglio, la San Rocco ha deciso di sviluppare un progetto incentrato sullo sfruttamento della propria cucina, aprendone il servizio anche all’esterno, in particolare per sostenere quella parte di popolazione che potrebbe trarre beneficio dalla possibilità di usufruire di pasti completi da consumare presso la Casa San Rocco o al proprio domicilio. La cucina della San Rocco oltretutto non è una cucina qualsiasi, ma si tratta di un servizio di ristoro la cui professionalità di chi vi lavora le ha permesso di ottenere il riconoscimento Fourchette Verte, garanzia di qualità e di un corretto equilibrio alimentare. Lo scopo è quello di poter soddisfare i bisogni di quelle fasce di popolazione che attualmente non riescono ad alimentarsi in modo sano e corretto a causa dei ritmi sostenuti della società o di momenti di vita in cui diventa necessario prendersi cura dei propri cari.

«L’idea è nata proprio dal fatto di avere una cucina a marchio Fourchette Verte» racconta al GdP il direttore della San Rocco John Gaffuri. «Ci siamo chiesti “perché non aprire i nostri pasti all’utente esterno?”, pensando anche a chi ha uno stile di vita che spesso impedisce di fare pasti sani. Così abbiamo voluto fare una sorta di take away, sia a mezzogiorno che a sera, offrendo un’alimentazione sana ed equilibrata, ma anche creando un ulteriore movimento all’interno della struttura. Per noi si tratta di un costo marginale, ma con un beneficio per tutti. Abbiamo iniziato a maggio e vediamo che pian piano questo servizio sta prendendo piede e forma». Accanto a questo obiettivo, spiega ancora Gaffuri, il progetto prevede anche di creare una maggiore consapevolezza sull’alimentazione e gli sprechi, attraverso una serie di incontri su questi temi, ma anche fornendo i dati dell’impatto sull’ambiente del cibo prodotto dalla cucina San Rocco in termini di CO2. «Da un lato quindi intendiamo fornire un servizio concreto, dall’altro creare consapevolezza sul tema della sostenibilità alimentare», aggiunge Gaffuri. Il primo incontro si è tenuto lo scorso 6 luglio sul tema del recupero dei generi alimentari, su cui il Tavolino Magico può vantare un’esperienza quasi ventennale. La responsabile Simonetta Caratti ha illustrato quanto fa l’organizzazione del Tavolino Magico per portare aiuto a tante famiglie, recuperando cibo non vendibile per varie ragioni: sovrapproduzione, errori di etichette, scadenze ravvicinate. Il prossimo appuntamento è previsto per il 10 agosto alle 18.30 e verterà sul tema delle “Allergie e Intolleranze: quali sono le differenze?” con una relazione della dietista Vanja PaveriEnder. A seguire il 7 settembre il chimico ambientale e coordinatore al Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione Massimo Tettamanti parlerà del tema dell’impatto ambientale delle scelte alimentari. Gli incontri successivi, previsti per il 12 ottobre, il 16 novembre e il 14 dicembre 2017 sono invece in via di organizzazione e verranno comunicati successivamente.ciclo di incontri.