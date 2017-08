La via sublime al Generoso

di Andrea Finessi

Incantevole e impressionante. In una parola: sublime. Come sublimi sono le immagini che la SAT Mendrisio ha raccolto per documentare il progetto di ripristino della “variante del Generoso”, le quali rievocano i quadri di Caspar David Friedrich: scorci di paesaggio attorniati da pinnacoli di roccia stratificata e torreggianti sugli strapiombi del versante occidentale del Monte. Sono immagini di una rara e pericolosa bellezza che fanno da cornice a una via risalente all’inizio del secolo scorso, un sentiero che da Rovio porta al rifugio del Perostabbio e da qui alla Vetta, passando accanto a “monumenti” naturali di roccia, scolpita dalla natura.

Si tratta di una via che veniva inizialmente utilizzata principalmente dalle Guardie di confine, le quali pattugliavano la cima della montagna, lungo la linea che separa la Svizzera dall’Italia. Come ha riportato lo storico Guido Codoni in un recente testo pubblicato sull’Informatore, arricchito da preziose testimonianze, fu il capitano delle guardie di confine Angelo Gianola di Melano a decidere di aprire la via realizzando «non senza difficoltà», nel 1926, un passaggio che venne reso praticabile grazie a una passerella, una fune metallica fissata alla parete di roccia e ad una scalinata. Era un percorso che permetteva alle guardie di transitare lungo la frontiera rimanendo in territorio elvetico. Da allora, in onore della guardia, fu chiamato appunto “sentiero Gianola”. È soltanto uno degli aspetti suggestivi di questa via che negli anni è divenuta impraticabile per la maggior parte delle persone. Oggi infatti solo gli alpinisti più capaci si avventurano su per il versante ovest del Generoso risalendo per la variante, la quale, a causa della vegetazione che ha ricoperto il sentiero, il crollo dei gradini e la poca affidabilità delle catene presenti, rischia di trasformarsi in una trappola mortale anche per gli sportivi più preparati.



Lo scorso dicembre il gruppo arrampicatori della SAT Mendrisio ha quindi deciso di proporre alla sezione mendrisiense il ripristino di questo sentiero, la cosiddetta “variante del Generoso”. L’idea ha riscontrato subito un grande entusiasmo tra i soci e così, oltre ai 5mila franchi della SAT, con l’aiuto del presidente Alessandro Brazzola, si è partiti con una raccolta fondi tra enti pubblici e privati.