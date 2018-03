L'attesa dolorosa del più grande evento

di GianMaria Pusterla

Una domanda che ogni tanto mi viene rivolta da amici non domiciliati a Mendrisio o nel Mendrisiotto: «Ma perché tu ogni anno vai a vedere le Processioni del Giovedì e del Venerdì Santo? Viste una volta, le hai viste per sempre, ripetendosi immutabili negli anni». La risposta a questa questione, non peregrina, permette di tratteggiare o trovare il senso vero di tali rappresentazioni.

Se è vero che sia la funzione del giovedì sia quella del venerdì vengono proposte ormai da oltre due secoli seguendo lo stesso canovaccio (più o meno, perché sappiamo che per pochi decenni dello scorso secolo soprattutto la processione del giovedì aveva rischiato di trasformarsi in una farsa) è altrettanto vero che esse non “vivono” nel cuore e nella mente degli abitanti di Mendrisio unicamente per quelle due serate. Sono invece l’espressione di un’attesa che si protrae: per alcuni durante tutto l’anno - pensiamo per esempio agli organizzatori, ma pure a chi cura i trasparenti che vengono poi esposti e usati nella Settimana Santa -, per altri almeno per i due/tre mesi che le precedono.

Per gli abitanti di Mendrisio almeno per un mese, da quando cioè nelle vie del nucleo gli operai comunali espongono le porte con i trasparenti e i trasparenti affissi sotto le finestre delle case o agganciati ai balconi che si affacciano sulle strade del nucleo storico.

Il significato di un’attesa

È proprio nell’aspettare queste processioni che si ritrova il significato delle stesse. Ed è una prima risposta che si può dare a coloro che non capiscono perché “bisogna” partecipare tutti gli anni alle processioni. Perché se aspetto qualcosa voglio pure andare a incontrare ciò che aspetto. Ma è nello stesso tempo anche il senso, o meglio, la motivazione che ha condotto la Fondazione delle Processioni storiche (assieme ai responsabili del Museo d’arte, alla direttrice dell’organizzazione turistica e all’autorità comunale) a presentare la candidatura di Mendrisio presso l’Ufficio federale della cultura per essere ammessi nella lista UNESCO dei Beni culturali immateriali.

Beni immateriali? Ohibò! I trasparenti, così come tutte le persone (e i cavalli) che si muovono con i loro costumi e paramenti nel corso di queste processioni non sono certo immateriali! Ma è ciò che rappresentano ed è ciò che tramandano che ne fanno un bene immateriale. Un bene che fa parte della memoria collettiva di una città e che dà una ben precisa identità a chi partecipa a queste processioni e le vive. Ma anche a tutti coloro che, quasi per osmosi, ne sono toccati.