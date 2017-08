Per le testuggini d’acqua serve un'oasi

Dopo che nei giorni scorsi lo ha già fatto la Città di Mendrisio (per il quartiere di Genestrerio), ieri anche il Comune di Stabio ha pubblicato le richieste di licenza edilizia del Dipartimento del Territorio (DT) per il progetto di rinaturazione del comparto umido della Colombera, un biotopo di riproduzione delle specie anfibie tra quelli degni di protezione a livello nazionale.

L’intervento non si presenta come tra i più esosi e complicati, ma permetterà di creare un ambiente più favorevole allo sviluppo di diverse specie e in particolare della testuggine d’acqua, animale la cui sopravvivenza è seriamente a rischio, anche se degli esemplari popolano tuttora quel comprensorio. Questa specie (protetta dalla Convenzione di Berna ratificata dalla Svizzera nel 1981 come tutte le specie di anfibi e rettili presenti in Ticino) è minacciata di estinzione in Svizzera ed è tutelata anche a livello europeo (specie Smeraldo). In Ticino è presente a Stabio e alle Bolle di Magadino.

(GPA)