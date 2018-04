Mendrisio, depositate le candidature

Entro il termine ultimo, previsto per questa sera alle 18, sono state ufficialmente depositate due candidature per il ruolo di sindaco di Mendrisio, ossia quelle di Marco Romano (PPD) e di Samuele Cavadini (PLR).

Della prima se n'è occupato il presidente della sezione PPD e GG di Mendrisio, Davide Rossi. Romano, sul suo profilo FB, ha sottolineato la particolare coincidenza della data odierna, 9 aprile, nella quale cade anche il compleanno di suo padre Pietro, scomparso circa un'anno fa.

A sostenere formalmente la corsa del popolare democratico ci sono oltre 300 persone che, negli scorsi giorni, hanno voluto firmare quale proponenti la proposta di candidatura. Tra questi, accanto al sindaco uscente Carlo Croci, ai colleghi di Municipio e a tutto il gruppo di Consiglio comunale e agli ex sindaci e municipali PPD dei comuni aggregati, vi sono anche esponenti di altri partiti e di varie realtà associative della Città.

Nelle prossime settimane, con l'entrata del vivo della campagna, Marco Romano incontrerà gli abitanti di tutti i quartieri della Città, riservando momenti di incontro aperti a tutta la popolazione: il calendario completo degli incontri è disponibile sul sito della sezione e su quello di Marco Romano. Sarà l'occasione per conoscere da vicino il candidato e anche per dialogare e dibattere con lui.

La candidatura di Cavadini

Per quanto riguarda invece la candidatura di Samuele Cavadini, a depositarla in Cancelleria ci ha pensato il presidente della Sezione PLR di Mendrisio, Tiziano Calderari. A sostenere la candidatura del liberale radicale sono, oltre ai rappresentanti della Sezione, anche i consiglieri comunali, ex sindaci e municipali del Comuni aggregati, rappresentanti di Associazioni e soprattutto, viene sottolineato nella nota stampa, "amici e cittadini di tutti i quartieri della città di Mendrisio che vedono in lui il candidato ideale al sindacato".

Il programma politico di Samuele Cavadini è consultabile sul suo sito www.samuelecavadini.ch. Gli appuntamenti del candidato con la popolazione si inizieranno venerdì 20 aprile ad Arzo e proseguiranno fino al giorno dell’elezione in ogni Quartiere della Città. Le date degli eventi dove incontrare Samuele Cavadini saranno comunicate nei prossimi giorni.

(Red)