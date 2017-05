Migranti, un fiume sempre più grande

di Andrea Finessi

La questione dei migranti sul confine è anzitutto una questione umana, riguarda le persone, giovani e famiglie in cerca di una speranza, tra chi fugge e chi desidera un pezzetto della sfavillante e ricca Europa. Ma è anche una questione di numeri, perché in tempi brevi occorre attrezzarsi per poter accogliere - o respingere - migliaia di persone. Ne sa qualcosa il Ticino, ma anche il Comasco dove questura, prefettura e strutture di accoglienza si stanno preparando a un’altra estate “calda”, forse anche più di quella del 2016. Anche senza una sfera di cristallo è infatti facile stimare che nei prossimi mesi il flusso migratorio tornerà ad aumentare. Da parte Svizzera Patrick Benz, capo specialista in ambito migratorio del comando guardie di confine di Berna, lunedì scorso ha dichiarato al la Provincia di Como che ci si aspetta almeno la stessa pressione del passato. Quindi 35mila persone nei prossimi mesi, si stima. E sulla base di tale previsione e grazie all’esperienza maturata, le Guardie di confine si stanno preparando soprattutto in materia di comunicazione: a Chiasso saranno installati tre megaschermi sui quali verranno date le informazioni sulla richiesta d’asilo e sull’eventuale procedura di riammissione in Italia. Inoltre sono stati formati 35 agenti che entreranno a far parte del gruppo dei “conversation leader migration”, esperti su fenomeni quale tratta e sfruttamento di esseri umani, estremismo e anche terrorismo.