Mobilità aziendale, pronti al cambiamento?

di Andrea Finessi

A Stabio il cambiamento di mentalità, in tema di mobilità aziendale, è iniziato. Consitex, Farone-Ronda e, da tre giorni, anche la VF di Stabio, hanno avviato un servizio di trasporto dei dipendenti con torpedoni che aiuta a sgravare le strade dal traffico, ma non sono soli, perché al di là delle iniziative del singolo, da qualche mese c’è chi è al lavoro per trovare soluzioni condivise.

Accanto al Comune di Stabio, che già da qualche anno incentiva le ditte del comparto a farsi avanti, a fare da capofila ad un progetto lanciato lo scorso febbraio ed entrato nella fase di raccolta dati dallo scorso agosto, c’è la AITI, che ha proposto di unire le forze e le idee di nove aziende che hanno aderito alla loro iniziativa. Lo scorso 25 agosto infatti è stato presentato il progetto volto a creare un Piano di mobilità interaziendale sostenibile, denominato “Comparto Stabio”, voluto e promosso da AITI con il sostegno del Dipartimento del Territorio. Nove gli aderenti: Cebi Micromotors Switzerland SA, Consitex SA, Farone SA, FZ Sonick SA, Gruppo Quickly-True Religion-S’nce Group, Montanstahl SA, Rapelli SA, Ronda Time Center SA e VF International SAGL.

Ora il progetto è pronto ad entrare in una nuova fase: come ci spiega Simona Galli di AITI, «abbiamo pensato di partire dal comparto di Stabio, perchè ad alta densità industriale. Lo scopo del piano di comparto è quello di proporre azioni condivise, incrociando i dati delle diverse realtà aziendali». «Quindi, grazie ad un mobility manager, si sono svolti negli scorsi mesi dei sondaggi all’interno delle aziende, allo scopo di raccogliere dati sugli spostamenti dei dipendenti e per capire se vi sia o meno propensione al cambiamento delle abitudini e in che misura. Ad esempio - prosegue Galli - si domandava quanti rinuncerebbero all’auto nel caso in cui l’azienda mettesse a disposizione delle biciclette elettriche, degli abbonamenti ai mezzi pubblici, delle navette?».