Morbio Inferiore è senz'acqua

Il Municipio di Morbio Inferiore, AGE SA ed il Corpo Pompieri Chiasso comunicano che, a causa di un'importante rottura sulla rete principale di approvvigionamento idrico, al momento e a tempo indeterminato gran parte del paese è sprovvisto di acqua. I tecnici stanno lavorando per ripristinare al più presto la situazione. La durata di tale disagio al momento non può essere quantificata e non si prevedere il ritorno alla normalità. Ringraziamo la popolazione per la comprensione.

Comunque si invitato gli utenti, quando la situazione sarà ripristinata, ad aprire i rubinetti con cautela per lasciar sfogare eventuali bolle d'aria. A titolo precauzionale l'acqua non va consumata qualora non presentasse le caratteristiche usuali di trasparenza e limpidezza. Nel caso di torbidità lasciare scorrere l'acqua il tempo necessario.