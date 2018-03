Nebiopoli cambia per non sparire

Il Carnevale Nebiopoli di Chiasso, uno dei principali in Ticino, ha annunciato la riorganizzazione della propria squadra direttiva. Il presidente Massimo Gambetta ha deciso di lasciare il proprio incarico, così come altri tre membri del comitato; tutti resteranno attivi come “collaboratori esterni”. Alla presidenza gli succederà Alessandro Gazzani, in passato già membro del comitato direttivo e da 10 anni responsabile del corteo. La gestione del corteo Nebiopoli, come da 10 anni a questa parte, resta sotto la responsabilità di Gianluca Colpo in qualità di collaboratore esterno. Il Primo Ministro, immagine pubblica del Nebiopoli, resta Silvano Pini (nell’anno 2019 al 4o anno di mandato).

“Ristrutturare la manifestazione per garantirne il futuro”

Il Carnevale Nebiopoli sta vivendo un momento difficile, come ammette il neopresidente Gazzani: "Il rilancio della manifestazione necessita nuove idee e nuove considerazioni doverose per poterne ristrutturare le finanze. Gli attuali attivi non permettono di coprire i costi del corteo in caso di maltempo. La manifestazione va quindi ristrutturata per poterne garantire l’esistenza in futuro. Oggi Nebiopoli si basa sulle manifestazioni gastronomiche e non solo dei singoli rioni. Vi sono poi le serate di festa all’interno del Villaggio e l’amatissimo Corteo Mascherato a circuito chiuso che festeggerà nel 2020 i 60 anni. L’enorme sforzo profuso dal comitato uscente ha permesso di godere di un pareggio di bilancio relativo alle attività del villaggio. L’eventuale maltempo nella giornata del corteo comporta delle importanti perdite finanziarie, difficili da sopportare in futuro. L’uscente presidente ha già lanciato il grido di allarme, fortunatamente il bel tempo ha scongiurato il problema nell’edizione 2018. In merito si è espresso anche il Municipio di Chiasso, tuttavia la manifestazione deve poter essere in grado di garantirsi un futuro in maniera autonoma. A questo punto è doveroso, per la nuova squadra organizzativa e per il sottoscritto, chinarsi su un minuzioso lavoro di analisi della situazione alla ricerca di una soluzione che possa permettere in futuro di avere degli utili da accantonare per generare quel margine necessario a coprire le perdite degli anni di maltempo. Siamo alla ricerca di più sponsor principali, anche in visione dell’anniversario del 60esimo del corteo in cui si vorrebbe svolgere un festeggiamento speciale. Inevitabile sarà la ricerca di una riduzione dei costi, valutando un eventuale leggero ridimensionamento delle attività del villaggio".

La concorrenza del Rabadan

Le date della festa saranno oggetto di attente considerazioni. Attualmente il programma del Nebiopoli è dilazionato su 6 giorni, dal giovedì al martedì grasso. "La forte concorrenza del Carnevale Rabadan rende però difficile l’esistenza di una manifestazione di questa dimensione, nell’attuale forma, nelle stesse date. Il martedì grasso non rappresenta più un giorno di totale festività e questa particolarità si ripercuote sulla difficoltà di avere un folto pubblico sia al corteo che durante le serate pre e post corteo. Una prima analisi da svolgere - ribadisce sempre Gazzani- sarà quella di valutare se apportare delle modifiche alle date del solo corteo oppure di tutta la manifestazione. Il Carnevale Nebiopoli non vuole in nessun modo fare concorrenza o creare disagi e discussioni alle altre manifestazioni, il sottoscritto vuole avviare una costruttiva discussione in primo luogo con la nostra utenza e con i carnevali che si svolgono prima, durante e dopo il nostro".

Cambiare il target di clientela?

Una seconda opzione che si presenta agli organizzatori potrebbe essere quella di organizzare degli eventi che si rivolgono ad un target di clientela differente, offrendo per esempio dei concerti (sulla base della bella esperienza dell’ultima edizione).

"Vogliamo che il Nebiopoli porti vita all’interno della città, a beneficio delle attività". Il comitato invita dunque la popolazione a trasmettere suggerimenti rivolti a garantire un futuro al Carnevale Nebiopoli. Questi possono essere inviati all’indirizzo e-mail: nebiopolicambia[at]gmail[dot]com fino al 31 maggio 2018.

(Red)