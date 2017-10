Non c'è confine per chi studia

Crescono le immatricolazioni presso le sedi di Como e Varese dell’Università dell’Insubria e cresce, proporzionalmente anche il numero degli svizzeri iscritti presso l’ateneo “insubrico”. Che cosa offre questo ateneo per attirare anche gli svizzeri? Ne abbiamo parlato con i rettori delle due rispettive università.

Come ci ha spiegato infatti Alberto Coen Porosini, rettore dell’Università dell’Insubria, dove nei giorni scorsi si è registrato un incremento del 10% delle immatricolazioni (anche se i numeri possono cambiare di molto, nei giorni di test), l’Uninsubria può vantare una piccola fetta di studenti provenienti dalla Svizzera che scelgono l’ateneo principalmente per due facoltà: «Da noi vi è una percentuale costante di studenti residenti in Svizzera, equivalente a poco meno del 2% – spiega Porosini -. Quello che però vediamo molto chiaramente è la polarizzazione sui corsi di studio di medicina e chirurgia e giurisprudenza. Nel primo caso si tratta di una scelta dovuta a varie ragioni, a partire dal fatto che in Ticino non vi sia ancora una scuola di medicina in quanto tale, seppure vi sia un percorso di formazione in biomedicina. Inoltre vi sono studenti che si sono trovati precluse altre strade, oppure c’è chi preferisce studiare in italiano, rispetto al francese o al tedesco».

A tal proposito, abbiamo interpellato anche il rettore dell’USI Boas Erez sulla possibilità di espandere l’attuale facoltà di scienze biomediche: un percorso che, per quanto aiuti a colmare quell’esigenza di medici in Svizzera, non rappresenta ancora quella risposta che si vorrebbe. «La facoltà di scienze biomediche ci permetterà di avere i primi studenti in un percorso di master a partire dal 2020, ma non credo che comunque questo risolva la questione di coloro che vanno a studiare in Italia, così come non credo che in questo senso possa cambiare le cose una facoltà di medicina e chirurgia in Ticino, perché spesso all’origine vi è una mancata ammissione all’esame federale. Quella del percorso di medicina è comunque una domanda che si pone, su più livelli, sia come facoltà che come possibilità di ammettere al master da noi eventuali studenti che hanno fatto percorsi in Italia. L’attuale percorso accreditato da noi infatti è di sei anni, tre di bachelor più tre di master, ma si tratta di un percorso da fare interamente in Svizzera».

(AFIN)