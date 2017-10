Nuovo direttore del CARL di Mendrisio

Il Consiglio di Stato ha nominato Laurent Pellandini quale nuovo direttore del Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL) dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) in sostituzione di Patrizio Broggi, che dal 1. maggio 2018 beneficerà del pensionamento.

Laurent Pellandini, nato nel 1965, ha conseguito nel 1987 il diploma in cure infermieristiche in psichiatria presso la Scuola cantonale in cure infermieristiche che aveva la sua sede a Mendrisio/Casvegno. Nel 1992 ha ottenuto il diploma di operatore sociale presso l’Ecole Supérieure de Travail Social a Ginevra. Il signor Pellandini ha sempre lavorato presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dal 1987 al 1992 quale infermiere psichiatrico presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC), dal 1992 al 1995 quale animatore socioterapeuta presso la CPC, dal 1995 al 2006 quale animatore presso il Centro diurno OSC di Bellinzona. Dal 2006 è coordinatore di un’unità abitativa del CARL. Oltre a questa attività, da quasi vent’anni, è anche docente a tempo parziale presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI.

Il nuovo direttore del CARL avrà in particolare il compito di portare avanti i progetti avviati presso l’Istituto, continuando e consolidando gli importanti sforzi intrapresi negli scorsi anni. La sua profonda conoscenza dell’OSC e dei Servizi che la compongono lo faciliterà in questo impegnativo lavoro.

"Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per esprimere un pensiero di gratitudine a Patrizio Broggi per l’impegno e la dedizione profusi durante la sua direzione del CARL dove ha introdotto numerosi importanti cambiamenti e per rivolgergli i migliori auguri di un sereno pensionamento ricco di soddisfazioni e formula i propri auguri a Laurent Pellandini per la nuova sfida che lo attende all’interno dell’Amministrazione cantonale", si legge nel comunicato stampa.

