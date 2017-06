Operaio cade e si ferisce a Capolago

Oggi pomeriggio, verso le 14:15, si è verificato un infortunio presso il cantiere di una palazzina in costruzione in via Carlo Maderno a Capolago.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, un operaio che stava lavorando su una scala al terzo piano ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando, che hanno subito prestato le prime cure allo sventurato. Per poterlo recuperare e portare a terra si è reso necessario l’intervento degli specialisti dell’Unità Intervento Tecnica dei pompieri di Mendrisio che, dopo aver adagiato il ferito su una speciale barella, l’hanno calato mediante l’utilizzo dell’autoscala regionale in dotazione ai Pompieri di Chiasso.

Una volta raggiunta l’ambulanza l’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

(Red)