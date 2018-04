Oro mondiale a uno Chardonnay ticinese

Il Ticino vitivinicolo ha lasciato il segno in campo internazionale, in un ambito che non è solo quello riferito al Merlot. Un produttore ticinese, ossia l’azienda Gialdi SA di Mendrisio, ha infatti avuto l’ardire di confrontarsi su un terreno che di regola non è suo: il concorso "Chardonnay du Monde", disputato nel cuore della Borgogna (patria appunto dello Chardonnay), che stabilisce i migliori vini ottenuti da tale nobile vitigno bianco.

Ebbene, il "Carisma" prodotto da Feliciano Gialdi ha ottenuto la medaglia d'oro, dopo essere stato confrontato con i migliori vini di 39 Paesi per un totale 679 etichette.

Info sul "Carisma"

Il Carisma è ottenuto da uve Chardonnay. Da una spremitura molto soffice delle uve pigiate e parzialmente diraspate si ottiene il mosto fiore che fermenta in vasche d’acciaio inox a una temperatura di 18 - 20 °C. Nell’intervallo tra la fermentazione alcolica e quella malolattica, una volta per settimana viene effettuato un rimontaggio delle fecce fini. La gradazione alcolica è di 12.5% Vol e il vino ha un colore giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli. Il profumo è fine, delicato, con sentori di frutta a semi (mela e pera) accompagnati da note floreali che ricordano il tiglio e note di citronella. Il sapore è fruttato e pieno, fresco e piacevole, con un finale equilibrato e di buona persistenza. L’ottimale temperatura di servizio è di 8 - 10 °C. Il Carisma, se conservato in condizioni ottimali, esprime al meglio il suo potenziale a fino a 4 anni dall’annata.

(Red)